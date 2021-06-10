Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал выход Анастасии Павлюченковой в финал «Ролан Гаррос». Российская теннисистка, «посеянная» под номером 31, первые добралась до решающей игры турнира «Большого шлема». В полуфинале Открытого чемпионата Франции Павлюченкова выиграла у словенки Тамары Зиданшек — 7:5, 6:3.

«После Кубка Федерации в апреле позапрошлого года Павлюченкова хотела заканчивать играть, но сейчас она избавилась от травм, провела нормальный подготовительный период, и результаты пошли вверх, — цитирует «РИА Новости» Тарпищева. — Она семь лет не могла полноценно готовиться из-за травмы плеча. Она и тогда считалась одной из самых талантливых девочек. Ее выходу в финал удивляться не стоит».

В финале Павлюченкова сыграет с победительницей матча между чешкой Барборой Крейчиковой гречакой Марией Саккари, которые проводят матч в эти минуты.