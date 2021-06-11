Сегодня, 11 июня, стартует чемпионат Европы по футболу. В матче открытия встретятся сборные Турции и Италии. Игра пройдет на Олимпийском стадионе в Риме и стартует в 22:00 по московскому времени.

Команды играют в группе A вместе со Швейцарией и Уэльсом, которые проведут свой матч завтра, 12 июня.

Евро-2020 станет первым в истории чемпионатом Европы, который пройдет сразу в десяти странах (11 конфедерациях-членах УЕФА). Изначально турнир должен был состояться в 2020 году в год шестидесятилетия чемпионатов Европы, но был перенесен из-за пандемии коронавируса. Игры турнира пройдут с 11 июня по 11 июля. Полуфиналы и финал примет лондонский «Уэмбли».

Санкт-Петербург примет семь игр Евро: Бельгия — Россия (12 июня), Польша — Словакия (14 июня), Финляндия — Россия (16 июня), Швеция — Словакия (18 июня), Финляндия — Бельгия (21 июня), Швеция — Польша (23 июня) и четвертьфинал (2 июля).