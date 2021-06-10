Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова поделилась эмоциями после выхода в финал «Ролан Гаррос». 31-я ракетка турнира в полуфинале победила Тамару Зиданшек со счетом 7:5, 6:3. Для Павлюченковой это первый в карьере выход в финал турнира «Большого шлема».

«Я очень хотела выйти в финал, не знаю, что сейчас чувствую. Много эмоций, но я очень устала, — цитирует AFP Павлюченкову. Я старалась бороться за каждый мяч. Это мой первый финал, хочу получить удовольствие и сыграть хорошо».

В финале Павлюченкова сыграет с победительницей матча между чешкой Барборой Крейчиковой гречакой Марией Саккари, которые играют в эти минуты.