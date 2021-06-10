Главный тренер сборной Италии по футболу Роберто Манчини поделился ожиданиями от старта чемпионата Европы-2020. Итальянцы в матче открытия турнира встретятся с Турцией.

«Первый матч всегда самый сложный. Нам надо сбросить напряжение и не думать о других вещах, а просто сосредоточиться на своей работе, — цитирует Football Italia Манчини. — Будет дополнительное давление из-за того, что это будет матч открытия. Но нам надо сосредоточиться на том, что это просто футбольный матч.

Когда я только возглавил сборную, я был уверен в себе. Сейчас уверен еще больше. Мы хорошо поработали, у нас талантлиые игроки и чувство единства. Если мы сможем добраться до Лондона, то поговорим об этом. Но я чувствую себя очень уверенно».

Манчини возглавил сборную Италии летом 2018 года. До этого в сезоне-2017/18 он возглавлял «Зенит».

Матч Турция — Италия состоится на Олимпийском стадионе в Риме. Начало — в 22:00 по московскому времени.