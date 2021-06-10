Фигуристка Камила Валиева опередила Анну Щербакову в оценках за компоненты на Кубке Первого канала, утверждает Telesport со ссылкой на закрытые протоколы.

Товарищеский турнир прошел в Москве в феврале 2021 года.

Валиева обошла Щербакову по сумме за технику и за компоненты в короткой и произвольной программах. Валиева, которой в апреле исполнилось 15 лет, в короткой программе набрала 90,25 балла, а в произвольной — 179,19 балла.

На счету чемпионки мира-2021 Щербаковой 82,89 балла в короткой программе и 169,06 в произвольной.

У Щербаковой самые высокие оценки за компоненты на соревнованиях ISU за последние два сезона (37,56 в короткой программе на ЧМ-2021, 74Ю32 в произвольной программе на командном чемпионате мира-2021).

Валиева дебютирует во взрослых международных соревнованиях в сезоне-2021/22.

Анна Щербакова в сезоне-2021/22 выиграла чемпионат мира, командный ЧМ, чемпионат России и два этапа Кубка страны. Валиева победила в финале Кубка России и стала второй на чемпионате страны.