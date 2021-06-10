Правительство Санкт-Петербурга на официальном сайте объявило о введении новых ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Касаются они проведения культурных и зрелищных мероприятий и будут действовать с 12 июня по 12 июля, то есть на время Евро-2020.

По новым правилам максимальное количество посетителей мероприятий, проводимых в помещении, не может превышать трех тысяч человек.

«При проведении культурных и зрелищных мероприятий на открытом воздухе их организаторы должны будут обеспечить соблюдение требований специального регламента, который до 11 июня будет утвержден Комитетом по культуре Санкт‑Петербурга», — также говорится в заявлении.

С 11 июня по 11 июля пройдут матчи чемпионата Европы по футболу-2020. Санкт-Петербург примет семь игр Евро: Бельгия — Россия (12 июня), Польша — Словакия (14 июня), Финляндия — Россия (16 июня), Швеция — Словакия (18 июня), Финляндия — Бельгия (21 июня), Швеция — Польша (23 июня) и четвертьфинал (2 июля).