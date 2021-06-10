ЦСКА выиграл чемпионат Единой лиги ВТБ сезона-2020/21. В финальной серии подопечные Димитриса Итудиса победили УНИКС в трех матчах. Первая игра завершилась победой армейцев 85:77, вторую ЦСКА выиграл 76:57, а сегодня, 10 июня, завершил серию, победив со счетом 89:81. Счет по четвертям: 29:24, 23:16, 25:26, 12:15.

Самым результативным игроком встречи стал форвард УНИКСа Джон Браун, сделавший дабл-дабл: 25 очков и 11 подборов. Помимо него, более 10 очков у казанцев набрали Джамар Смит (17), Окаро Уайт (12) и Джон Холланд (10).

У ЦСКА больше всего очков набрал Торнике Шенгелия (19 очков). Уилл Клайберн набрал 18 баллов за результативность, Дэниел Хеккетт — 17, Йоханнес Фойгтманн — 10.

ЦСКА выиграл Единую лигу ВТБ в десятый раз (с учетом промокубка-2008 — в 11-й). Помимо него, турнир выигрывали только «Химки» в 2011 году. УНИКС в четвертый раз играл в финале (до этого — в 2010, 2012 и 2016) и в четвертый раз потерпел поражение.

Матч с УНИКСом стал последним для армейцев в УСК ЦСКА имени Александра Гомельского. Летом спорткомплекс будет снесен.