Сборная Эстонии по футболу стала победителем Кубка Балтии-2020. В заключительном матче турнира подопечные Томаса Хаберли взяли верх над Латвией со счетом 2:1.

Дубль в составе Эстонии оформил хавбек словенского «Домжале» Маттиас Кайт, ранее игравший за молодежку «Фулхэма». 22-летний полузащитник забил на 5-й и 40-й минуте. Латвия ответила голом Дависа Икауниекса с пенальти на 84-й минуте.

Эстонию вывел на матч с капитанской повязкой 36-летний Константин Васильев, выступавший с 2011 по 2014 год за российский «Амкар». За Латвию сыграл Артур Зюзин, который выступал за «Балтику», «Оренбург» и «Тамбов».

В первых двух матчах турнира Латвия победила Литву со счетом 3:1, а Эстония — 1:0. Таким образом, сегодняшний поединок де-факто был финальным матчем, однако Латвии для выигрыша турнира достаточно было сыграть вничью.

Кубок Балтии должен был пройти еще в прошлом голу, но был перенесен из-за пандемии коронавируса. Эстония выиграла турнир в четвертый раз в истории и впервые — в современную эпоху (с 1991 года). На счету Латвии 13 побед (включая девять современных), Литва выигрывала трофей 10 раз (8 — после 1991 года). Помимо трех бывших советских республик, в Кубке Балтии дважды (в 2012 и 2014 году) принимала участие Финляндия.

Кубок Балтии разыгрывался с 1928 по 1938 год и был прерван на 53 года после вхождения Латвии, Литвы и Эстонии в состав СССР. С 1991 года проведение турнира было возобновлено.