Сборная России по футболу прилетела в Санкт-Петербург, сообщает официальный Twitter национальной команды. 12 июня подопечные Станислава Черчесова сыграют в Петербурге первый матч группового турнира чемионата Европы-2020 против Бельгии. Игра начнется в 22:00 по московскому времени.

«Привет, Питер. Надеемся на приятные встречи», — говорится в сообщении сборной.

В групповом турнире Евро-2020 Россия сыграет с Бельгией (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Санкт-Петербург примет семь игр турнира: Бельгия — Россия (12 июня), Польша — Словакия (14 июня), Финляндия — Россия (16 июня), Швеция — Словакия (18 июня), Финляндия — Бельгия (21 июня), Швеция — Польша (23 июня) и четвертьфинал (2 июля).