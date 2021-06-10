Стала известна вторая финалистка «Ролан Гаррос» после россиянки Анастасии Павлюченковой. Во втором полуфинале чешская теннисистка Барбора Крейчикова в трех сетах обыграла 17-ю «сеяную» гречанку Марию Саккари — 7:5, 4:6, 9:7. Матч длился более трех часов — 3:19, причем почти половина времени (1:32) ушла на решающий третий сет.

Крейчикова пять раз подавала навылет и пять раз допускала двойные ошибки. На счету Саккари два эйса и три двойных. Крейчиковой удалось сделать семь брейков, ее соперница шесть раз брала подачу соперницы. Примечательно, что в первом сете теннисистки суммарно проиграли семь своих подач.

Крейчикова в рейтинге WTA идет на 33-м месте, Павлюченкова занимает на одну строчку выше. Их игра состоится 12 июня, начало — в 16:00 по московскому времени. Для обеих теннисисток это первый финал турнира «Большого шлема» в карьере.