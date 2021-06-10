Бывший защитник сборной России по футболу Дмитрий Комбаров покидает «Крылья Советов», сообщает официальный Twitter клуба со ссылкой на спортивного директора клуба Сергея Корниленко. У футболиста истек срок соглашения.

Владимир Полуяхтов и Рикарду Алвеш получили предложения о новых контрактах, но пока не приняли решение. Контракт Дмитрия Канунникова истекает в 2022 году.

Кроме того, как сообщает официальный сайт клуба, Дмитрий Кабутов и Денис Якуба подписали новые контракты с самарцами.

34-летний Дмитрий Комбаров в сезоне-2020/21 провел 28 матчей в ФНЛ, а также забил 1 мяч в 4 играх Кубка России. Самарцы заняли первое место в таблице и вернулись в премьер-лигу через год после вылета, а в Кубке страны дошли до финала, где уступили «Локомотиву» (1:3).