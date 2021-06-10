Вратарь «Атлетико» Ян Облак назван лучшим футболистом сезона-2020/21 в Ла Лиге, сообщает официальный Twitter клуба. 28-летний словенец провел в составе мадридского клуба все 38 матчей чемпионата, пропустил 25 голов и 18 раз сыграл на ноль.

«Атлетико» стал чемпионом Испании в минувшем сезоне.

Также Облак завоевал трофей Саморы лучшему голкиперу сезона.

Ян Облак перешел в «Атлетико» из «Бенфики» в 2014 году за 13 миллионов евро. Сейчас портал Transfermarkt оценивает его в 70 миллионов евро.