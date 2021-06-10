Защитник баскетбольного ЦСКА Дэниел Хэккетт назван самым ценным игроком плей-офф Единой лиги ВТБ, сообщает официальный сайт турнира.

В десяти играх 33-летний Хэккетт набирал в среднем 13,7 очка, делал 3,3 передачи и 3,2 подбора при 14,6 балла результативности.

В финале Единой лиги ВТБ ЦСКА обыграл казанский УНИКС в серии со счетом 3-0 (85:77, 76:57, 89:81).

ЦСКА в десятый (с учетом промотурнира — в одиннадцатый) раз выиграл Единую лигу ВТБ. УНИКС в четвертый раз проиграл в финале.

Баскетболист сборной Италии Хэккетт играет за ЦСКА в 2018 года. На его счету 2 чемпионства в Единой лиге ВТБ и 1 победа в Евролиге в 2019 году.