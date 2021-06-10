Полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брейне не примет участия в стартовом матче чемпионата Европы по футболу против России, сообщает Het Niewsblad. 29-летний хавбек «Манчестер Сити» получил травму головы в финальном матче Лиги чемпионов против «Челси» (0:1). Врачи у него диагностировали перелом носа и перелом левой глазницы.

Существовал риск, что де Брейне пропустит весь групповой этап Евро, однако хавбек выразил надежду, что успеет восстановиться ко второй игре против Дании.

Перед игрой с Россией де Брейне наблюдал за тренировкой со стороны. Завтра, 11 июня, сборная Бельгии вылетит из Шарлеруа в Санкт-Петербург, где 12 июня и состоится матч с россиянами.

Также лидерам рейтинга ФИФА предстоят матчи против Дании (17 июня, Копенгаген) и Финляндии (21 июня, Санкт-Петербург).