Защитник сборной России по футболу Фёдор Кудряшов выразил надежду сыграть на чемпионате Европы-2020. 34-летний защитник «Антальяспора» получил травму икроножной мышцы на предматчевой разминке перед товарищеской игрой с Болгарией 5 июня (1:0).

«Откуда кто знает, сколько разрыв? Поправлюсь ли ко второму-третьему матчу? Посмотрим. Не будем загадывать. Сделаю все, чтобы сыграть», — приводит «РБ Спорт» слова Кудряшова.

По неофициальным данным, у футболиста зафиксирован разрыв мышцы в 0,6 см.

Несмотря на травму, Кудряшов не был исключен из заявки сборной России на чемпионат Европы.

В групповом турнире Евро-2020 Россия сыграет с Бельгией (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).