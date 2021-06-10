Утверждена окончательная заявка сборной России по футболу на чемпионат Европы-2020. Елена Веснина и Аслан Карацев уступили в финале «Ролан Гаррос» в миксте. Анастасия Павлюченкова вышла в финал «Ролан Гаррос» в женском разряде. ЦСКА снова стал чемпионом Единой лиги ВТБ. Российские легкоатлеты побеждают на этапе «Бриллиантовой лиги». Самые интересные новости спорта 10 июня – в традиционном дайджесте Nevasport.

Кудряшов остался в заявке сборной на Евро-2020, несмотря на травму

Защитник турецкого «Антальяспора» и сборной России Федор Кудряшов может появиться на поле в составе национальной команды на предстоящем чемпионате Европы. Пресс-служба сборной России сообщила, что перед стартом турнира расположение команды покинули Андрей Лунёв, Илья Самошников и Роман Евгеньев. Таким образом Кудряшов остался в составе сборной, несмотря на травму, полученную перед товарищеским матчем против Болгарии (1:0).

В УЕФА разрешили Украине оставить Крым на форме, но приказали убрать часть лозунга

В УЕФА отреагировали на запрос от Российского Футбольного Союза по поводу провокации на форме сборной Украины для чемпионата Европы по футболу 2020. По дизайну футболки с использованием границ государства, у организации претензий нет. Также слоган «Слава Украине» может быть оставлен на форме, поскольку сам по себе он может рассматриваться как общая фраза. В контексте с лозунгом «Героям слава» на внутренней стороне футболки фраза уже превращается в политическое заявление, у которого есть историческое и милитаристское значение, поэтому вторую часть лозунга необходимо будет убрать.

Веснина и Карацев проиграли в финале «Ролан Гаррос»

Российские теннисисты Елена Веснина и Аслан Карацев проиграли финал Открытого чемпионата Франции по теннису в миксте, на решающем тай-брейке уступив англо-американской паре Дезире Кравчик/Джо Солсбери. Теннисисты провели на корте Филиппа Шатрье 1 час и 16 минут, счёт по сетам 6:2, 4:6, счёт на решающем тай-брейке 10:5 в пользу Кравчик/Солсбери.

Сборная России обыграла Канаду в волейбольной Лиге наций

Мужская сборная России по волейболу обыграла команду Канады в рамках предварительного этапа волейбольной Лиги наций. Счет по партиям 25:18, 25:18, 23:25, 25:23 в пользу России.

Вейналдум официально перешел в «ПСЖ»

Голландский полузащитник «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдум стал игроком «Пари Сен-Жермен». Известно, что Вейналдум подписал контракт до 2024 года. В «ПСЖ» голландец перешел бесплатно, поскольку его контракт с «Ливерпулем» завершится в ближайшие недели.

Павлюченкова вышла в финал «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в финал Открытого чемпионата Франции по теннису, обыграв представительницу Словении Тамару Зиданшек. Игра прошла на корте Филиппа Шатрье центра «Ролан Гаррос», теннисистки провели на площадке чуть более полутора часов. Счет по сетам 7:5, 6:3 в пользу Павлюченковой.

ЦСКА стал чемпионом Единой лиги ВТБ

ЦСКА выиграл чемпионат Единой лиги ВТБ сезона-2020/21. В финальной серии подопечные Димитриса Итудиса победили УНИКС в трех матчах. Первая игра завершилась победой армейцев 85:77, вторую ЦСКА выиграл 76:57, а сегодня, 10 июня, завершил серию, победив со счетом 89:81. Счет по четвертям: 29:24, 23:16, 25:26, 12:15.

В Санкт-Петербурге введены новые ковид-ограничения на время Евро-2020

Правительство Санкт-Петербурга на официальном сайте объявило о введении новых ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Касаются они проведения культурных и зрелищных мероприятий и будут действовать с 12 июня по 12 июля, то есть на время Евро-2020.

Иванюк и Сидорова выиграли этап «Бриллиантовой лиги» в Италии

Российский легкоатлет Илья Иванюк стал победителем соревнований по прыжкам в высоту на этапе «Бриллиантовой лиги» в Италии. Результат спортсмена — 2,33 м. В прыжках с шестом у женщин первенствовала еще одна представительница России. Анжелика Сидорова на состязаниях во Флоренции взяла планку на высоте 4,91.