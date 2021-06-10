Российский легкоатлет Илья Иванюк стал победителем соревнований по прыжкам в высоту на этапе «Бриллиантовой лиги» в Италии. Результат спортсмена — 2,33 м.

Вторым стал Брэндон Старк из Австралии, третьим — представитель Италии Джанмарко Тамбери. Все они показали одинаковый результат, Иванюк был выше по числу попыток.

Иванюку принадлежит лучший результат сезона в мире. 17 мая на чемпионате Смоленской области он преодолел планку на 2,37.

Этап «Бриллиантовой лиги» в Катаре Иванюк выиграл также с результатом 2,33.

В прыжках с шестом у женщин первенствовала еще одна представительница России. Анжелика Сидорова на состязаниях во Флоренции взяла планку на высоте 4,91. Второй стала Ирина Жук из Белоруссии (4,71), третьей — Катерина Стефаниди из Греции (4,66).

Сидорова в 2021 год показала лучший результат в карьере, выиграв чемпионат Москвы с результатом 4,80.