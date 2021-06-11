Полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Мостовой получил сомнительный результат теста на коронавирус. Об этом сообщает «РБ-Спорт».

Сообщается, что 23-летний футболист изолирован от команды. Стоит отметить, что есть вероятность ошибки теста, так как футболист ранее уже переболел инфекцией.

В минувшем сезоне РПЛ Мостовой сыграл за «Зенит» 26 матчей, в которых забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи.

12 июня сборная Бельгии стартует на Евро матчем с Россией. Также в группе B команды сыграют с Данией и Финляндией.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в Санкт-Петербурге, Амстердаме, Баку, Будапеште, Бухаресте, Глазго, Копенгагене, Лондоне, Мюнхене, Риме и Севилье.