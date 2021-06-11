В ночь с 10 на 11 июня в НХЛ определился последний участник полуфинала Кубка Стэнли.

Им стал «Вегас Голден Найтс», который в шестом матче серии победил «Колорадо Эвеланш». Ранее выход в 1/2 финала себе обеспеччили «Монреаль Канадиенс», «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Айлендерс». За выход в финал «Вегас» сыграет с «Монреалем», а «Тампа» против «Айлендерс».

Таким образом, в полуфинале НХЛ сыграют сразу шесть россиян. Первые матчи сыграют в воскресенье, 13 июня.

Напомним, что действующим обладателем Кубка Стэнли является «Тампа».