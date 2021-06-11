Бывший защитник «Зенита» и сборной Бельгии Николас Ломбертс поделился ожиданиями от предстоящего матча бельгийцев против сборной России в стартовом матче на предстоящем чемпионате Европы.

«Думаю, что поставить «автобус» у своих ворот — это единственный способ для России не проиграть. Сборная Бельгии очень сильна на контратаках, любит, когда соперник владеет мячом. Любая потеря — и команда отвечает стремительной контратакой. В Бельгии журналисты и обычные болельщики спрашивают меня только о Дзюбе, когда обсуждают российских игроков. Это значит, что его побаиваются. Но вообще у нас почти никто не сомневаются, что Бельгия легко выиграет, поскольку в нашей команде более классные игроки», — цитирует Ломбертса « Чемпионат ».

12 июня сборная Бельгии стартует на Евро матчем с Россией. Игра состоится на «Газпром Арене». Также в группе B команды сыграют с Данией и Финляндией.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в Санкт-Петербурге, Амстердаме, Баку, Будапеште, Бухаресте, Глазго, Копенгагене, Лондоне, Мюнхене, Риме и Севилье.