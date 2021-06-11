Бывший защитник «Зенита» и «Краснодара» Игорь Смольников имеет два предложения от клубов РПЛ. Об этом в своем Telegram-канале пишет журналист Анар Ибрагимов. Речь идет о «Химках» и «Уфе».

Напомним, что 8 июня «Краснодар» сообщил о расторжении контракта с 32-летним защитником.

В минувшем сезоне Смольников сыграл за «Краснодар» 32 матча во всех турнирах, отметившись 3 голевыми передачами. Ранее футболист защищал цвета «Зенита», «Ростова», «Жемчужины», «Урала», «Локомотива» и московского «Торпедо».

По итогам завершившегося сезона в РПЛ «Химки» заняли 8 место в турнирной таблице. «Уфа» финишировала на 13-й строчке, но из-за отмены стыковых матчей сохранила прописку в высшем дивизионе российского футбола.