«Спартак» и московское «Динамо» рассматривают вариант с обменами игроков.

Об этом в своем Telegram-канале пишет журналист Анар Ибрагимов. Речь о полузащитнике красно-белые Зелимхане Бакаеве и защитнике бело-голубых Дмитрии Скопинцеве.

Известно, что «Динамо» интересовалось Бакаевым еще в зимнее трансферное окно, а Скопинцев может стать заменой Айртону, который может покинуть «Спартак» уже летом.

В минувшем сезоне РПЛ Бакаев принял участие в 23 матчах, отметившись 1 голом и 5 результативными передачами. На счету Скопинцева 24 матча, в которых забил 1 гол и сделал 1 передачу.

По итогам сезона «Спартак» занял второе место в турнирной таблице РПЛ и завоевал шанс сыграть в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. «Динамо» финишировало на седьмом месте и не попало в еврокубки.