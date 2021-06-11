Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус высказался о перспективах железнодорожников в следующем сезоне чемпионата России, основываясь на составе команды.

«В целом для борьбы за зону еврокубков команда вполне укомплектована. Для чемпионской гонки — нет, а 3-5 место вполне. Можно на текущем составе доковылять. Но если смотреть на перспективу хотя бы двух сезонов – этим летом придётся поработать», — написал Геркус в своем Telegram-канале.

Напомним, что по итогам минувшего сезона РПЛ «Локомотив» занял третье место в турнирной таблице. Также команда Марко Николича завоевала Кубок России и завоевала возможность выступить в групповом этапе Лиги Европы.

Новый сезон российского чемпионата стартует 17 июля матчем за Суперкубок. В Калининграде встретятся «Зенит» и «Локомотив».