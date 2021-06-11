Польский нападающий «Баварии» Роберт Левадовски может покинуть мюнхенский клуб уже этим летом. Об этом сообщает As.

Источник пишет, что футболист готов к новым вызовам в своей карьере. Ранее сообщалось, что на 32-летнего игрока активно претендует мадридский «Реал». Также была информация об интересе из АПЛ.

Роберт Левандовски выступает за «Баварию» с 2014 года. За этот период он выиграл с командой 17 титулов, в том числе семь раз становился чемпионом Германии. Его контракт с «Баварией» рассчитан до 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 60 миллионов евро.

Левандовски сыграет на стартующем сегодня, 11 июня, чемпионате Европы в составе сборной Польши. Команда Паулу Соузы на групповом этапе сыграет против Словакии, Швеции и Испании.