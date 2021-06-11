Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о готовности города к матчам чемпионата Европы по футболу, который стартует сегодня, 11 июня.

По словам Беглова, подготовка Петербурга к турниру прошла в соответствии со всеми международными стандартами безопасности, в том числе санитарной.

«Благодаря усиленной работе правительства Санкт-Петербурга и самих жителей нам удалось ситуацию с пандемией взять под контроль. Мы выполняем все международные стандарты по безопасности: все волонтеры и силовой блок привиты», — сказал Беглов.

Напомним, Евро-2020 должен был состояться еще прошлым летом, но был перенесен из-за пандемии коронавируса. Матчи пройдут в период с 11 июня по 11 июля.

Семь матчей состоятся в Санкт-Петербурге: Бельгия — Россия (12 июня), Польша — Словакия (14 июня), Финляндия — Россия (16 июня), Швеция — Словакия (18 июня), Финляндия — Бельгия (21 июня), Швеция — Польша (23 июня) и четвертьфинал (2 июля).

Полуфиналы и финал примет лондонский «Уэмбли».