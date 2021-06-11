Сборная России по футболу проведет первый матч на Евро-2020 в субботу, 12 июня.

Официально турнир стартует уже сегодня, 11 июня, в матче открытия встретятся команды Италии и Турции. Завтра в борьбу вступит сборная России, ее первым соперником станет Бельгия. Игра состоится в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене» и начнется в 22:00 по московскому времени.

Во втором туре подопечные Станислава Черчесова сыграют со сборной Финляндии, игра пройдет 16 июня и начнется в 16:00 мск. Для россиян этот матч тоже будет домашним и пройдет в городе на Неве.

В третьем туре российская команда отправится на выезд в Копенгаген, где встретится со сборной Дании. Матч начнется в 22:00 мск 21 июня.

Напомним, Евро-2020 должен был состояться еще год назад, но из-за пандемии коронавируса был перенесен на нынешнее лето.