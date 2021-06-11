Полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Мостовой пропустит предстоящий чемпионат Европы — 2020.

Как сообщает «Рейтинг букмекеров», повторный тест футболиста на коронавирус дал положительный результат. Игрок будет отцеплен от команды и не сможет сыграть на Евро-2020, который стартует уже сегодня, 11 июня.

Примечательно, что ранее Мостовой уже переболел коронавирусом и имел антитела. Вчера, 10 июня, сообщалось, что тест 23-летнего хавбека дал сомнительный результат.

Первый матч сборной России на групповом этапе состоится 11 июня, соперником станет команда Бельгии. Игра будет проходить в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена» и начнется в 22:00 по московскому времени. Также в рамках группы В подопечные Станислава Черчесова сыграют с Данией и Финляндией.