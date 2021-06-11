Защитник Роман Евгеньев включен в состав сборной России по футболу на Евро-2020 вместо хавбека Андрея Мостового, заболевшего коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба сборной России. Вчера, 10 июня, 23-летний Мостовой сдал сомнительный тест на коронавирус. Сегодня повторное тестирование подтвердило наличие вируса. Таким образом, полузащитник «Зенита» не сможет помочь команде на предстоящем турнире.

Примечательно, что ранее Мостовой уже переболел коронавирусом и имел антитела.

Первый матч сборной России на групповом этапе состоится в субботу, 11 июня, соперником станет команда Бельгии. Игра будет проходить в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена» и начнется в 22:00 по московскому времени. Также в рамках группы В подопечные Станислава Черчесова сыграют с Данией и Финляндией.