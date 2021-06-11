Согласно обновленной статистике, опубликованной на сайте стопкоронавирус.рф, в России на пятницу, 11 июня, зафиксированы 12 505 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число заболевших в стране достигло 5 180 454.

За все время пандемии в России было проведено более 141,9 млн миллионов тестов. 125 674 человека скончались, 4 782 183 зараженных успешно преодолели болезнь. У 272 597 россиян заболевание находится в активной стадии.

За минувшие сутки коронавирус унес жизни еще 396 россиян, 10 188 человек выписаны по выздоровлению.

Наибольший прирост заболевших вновь зафиксирован в Москве: 5853 новых случаев за последние 24 часа. В Санкт-Петербурге за сутки добавилось 863 новых пациентов, в Московской области — 837.