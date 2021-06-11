В преддверии чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге выпустили новые проездные билеты «Подорожник» со специальным дизайном.

К старту Евро-2020 СПб ГКУ «Организатор перевозок» разработало три варианта «Подорожников», в которых используются фирменные цвета и бренд турнира. Карты будут выполнены с обычным и переливающимся рисунком, также в продажу поступят брелоки.

Стоимость новой партии «Подорожников» не будет отличаться от обычных карт и составит 60 рублей, а брелок обойдется в 100 рублей без учета стоимость записываемого билета.

Новые карты поступят в продажу 11 июня и будут доступны во всех кассах станций метро.

Напомним, Евро-2020 должен был состояться еще прошлым летом, но был перенесен из-за пандемии коронавируса. Матчи пройдут в период с 11 июня по 11 июля.

Семь матчей состоятся в Санкт-Петербурге: Бельгия — Россия (12 июня), Польша — Словакия (14 июня), Финляндия — Россия (16 июня), Швеция — Словакия (18 июня), Финляндия — Бельгия (21 июня), Швеция — Польша (23 июня) и четвертьфинал (2 июля).