12 июня сборная России проведет свой первый матч на чемпионате Европы. Команда Станислава Черчесова на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге встретится с национальной командой Бельгии.

10 июня стало известно, что один из лидеров бельгийцев Кевин Де Брёйне не примет участие в матче из-за травмы лица, которую он получил еще в финале Лиги чемпионов за «Манчестер Сити».

Однако эта новость точно не является для сборной России поводом, чтобы расслабиться перед матчем. «Неваспорт» рассказывает о сопернике нашей команды в отсутствии Кевина Де Брёйне.

Очевидно, что место в воротах займет голкипер «Реала» Тибо Куртуа, тут все понятно. В защите выделяются Джейсон Денайер («Лион»), Ян Вертонген («Бенфика»), Тоби Алдервейрелд («Тоттенхэм»). Тимоти Кастань («Лестер») и Тома Менье («Боруссия» Д) могут выступить в качестве латералей для разгона контратак.

В середине поля с первых минут должны появиться Юри Тилеманс («Лестер») и Торган Азар («Боруссия» Д). Появление Янника Карраско («Атлетико») будет зависеть от состояния Эдена Азара («Реал»). Также на поле может появиться еще один хавбек, если Роберто Мартинес примет решение сыграть с одним нападающим.

Точно в центре нападения будет гроза Серии А Ромелу Лукаку («Интер»), компанию ему может составить Дрис Мертенс («Наполи»), но есть вероятность, что он заменит Лукаку во втором тайме, чтобы команда сконцентрировалась на грамотной обороне при преимуществе в счете.

Бельгия славится своим контрпрессингом, который практически невозможно остановить, когда он переходит в атакующую фазу после отбора. Именно после него сборная России пропустила два мяча в матче отборочного цикла, который прошел в 2019 году (1:4). У Бельгии нельзя выделить кого-то одного, сборная играет в командный и комбинационный футбол, который дает свои плоды. Напомним, что по прогнозу «Неваспорт» Бельгия должна сыграть в финале чемпионата Европы с Англией.

Что же делать Станиславу Черчесову?

Конечно, нужно выходить на игру с пятью защитниками. Фернандес и Караваев могут сыграть по краям, а Джикия, Дивеев и Семенов — в центре. В середине поля Дмитрий Баринов и Роман Зобнин могут подстраховать заднюю линию, а Головин и Кузяев/Оздоев будут пытаться убежать в контратаку. На острие, конечно же, капитан Артем Дзюба, который будет пытаться цепляться за мячи.

Очевидно, что России стоит сыграть более компактно, а защитникам и опорникам не выдергиваться из своей зоны, так как в той же игре отборочного цикла они пропустили два мяча, выводя соперника практически один на один с вратарем за счет большого количества свободных зон.

Есть ли шансы у сборной России? Конечно. Но для этого каждый игрок должен знать свою задачу на поле и придерживаться её. Черчесов должен быть готов рискнуть и поставить все на кон, в случае пропущенного мяча, перестроив игру команды на атакующие действия.