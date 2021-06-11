Олимпийская чемпионка в парном катании Алёна Савченко объявила о возобновлении карьеры и переходе в сборную США.

Ранее спортсменка выступала за Германию в паре с Бруно Массо, вместе с которым победила на Олимпийских играх в Пхенчхане-2018. Дуэт распался после того, как партнер принял решение о завершении карьеры.

«Я очень рада следующему этапу моей карьеры и благодарна федерациям стран за то, что они сделали этот шаг возможным. С убеждением, энтузиазмом и целеустремленностью я верю, что можно ставить цели и достигать их на каждом этапе нашей жизни и карьеры. Я с нетерпением жду захватывающего будущего в США», – приводит слова Савченко DEU.

В немецкой федерации фигурного катания признались, что переход Савченко в команду США стал для них неожиданным, поскольку несколько недель назад спортсменка объявила о завершении карьеры вместе с Массо. Однако если Алёна захочет вернуться в Германию, двери для нее всегда будут открыты, сказали в федерации.