Расписание матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург примет семь матчей чемпионата Европы-2020 по футболу, который стартует уже сегодня, 11 июня.

Первый матч на «Газпром-Арене» состоится в субботу, 12 июня: в 22:00 сборная России встретится с Бельгией в стартовом туре группового этапа.

14 июня в 18:00 Северная столица примет матч группы Е Польша — Словакия, а 16 июня на поле питерского стадиона вновь выйдет команда Станислава Черчесова, соперником которой станет Финляндия. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.

18 июня на «Газпром-Арене» вновь будет проходить матч группы Е, на этот раз словаки встретятся со Швецией. 21 июня в Петербурге сойдутся соперники сборной России — Финляндия и Бельгия. 23 июня Швеция и Польша проведут заключительный для Северной столицы матч группового этапа, а 2 июля на Крестовском острове пройдет один из четвертьфиналов.