Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова ни разу в карьере не играла в полуфиналах турниров «Большого шлема». Она побывала в четвертьфиналах всех четырех «мейджоров», а вот дальше не проходила ни разу до нынешнего лета, когда сенсационно вышла сначала в полуфинал, а затем и в финал «Ролан Гаррос».

Последней россиянкой, попавшей в четверку сильнейших на «Шлеме», была Елена Веснина в 2016-м году. Павлюченковой же понадобилось 52 «мейджора», чтобы добраться до своего первого полуфинала. Удивительно, но всего два-три года назад россиянка всерьез задумывалась о том, чтобы бросить теннис: по её словам, удовольствия не приносила ни игра, ни жизнь в целом. Нестабильное эмоциональное состояние, которое Настя называла тупиковым, сопровождалось характерной для теннисисток травмой плеча.

«Года три назад, когда мне было 27, я всерьез собиралась взять паузу, настоящую паузу, заморозить рейтинг, чтобы разобраться в себе и понять. Я выгорела, оказалась в положении, где не получала удовольствия ни от тенниса, ни от жизни; ничего не радовало, полный тупик», — рассказывала Павлюченкова.

Однако именно это состояние и не позволило спортсменке завершить карьеру: как призналась Анастасия, она просто побоялась уйти из тенниса на грани депрессии, потому что тогда у неё не осталось бы вообще ничего. Теннис, отнимающий последние силы, в то же время стал единственной зацепкой: чтобы вернуть мотивацию к тренировкам, Павлюченкова обратилась за помощью к книгам. Устроив себе мини-самоизоляцию, как она сама это назвала, Анастасия начала разбираться со своими проблемами.

«Я поняла: если я не смогу быть сама с собой, какой разговор может быть обо всех остальных? Потому что на тот момент во мне даже друзья не будили интерес к жизни, мне нужно было найти себя», — объясняла впоследствии спортсменка.

Причиной довольно раннего выгорания (27 — не возраст для тенниса, та же Серена прекрасно чувствует себя в 39) стали большие успехи на юниорском уровне. Россиянка ураганом ворвалась в мировой теннис, сыграв на Кубке Кремля уже в 15 лет, а к 17 побывав в полуфинале Индиан-Уэллса и сломив отпор третьей на тот момент ракетки мира Елены Янкович. За феноменальными успехами последовали соответствующие ожидания: практически с самого начала карьеры Павлюченковой приходилось играть под давлением, а не в свое удовольствие. Замечали, как часто теннисисты рассказывают, что успех приходит лишь тогда, когда удается абстрагироваться от ожиданий и начать играть для себя? Анастасия была лишена этой возможности едва ли не с подросткового возраста.

Спустя годы Павлюченкова призналась, что жалеет о своем раннем прорыве: мол, держалась бы в пределах топ-150 и играла бы безо всякого прессинга.

«Пришли ожидания: со всех сторон и от меня самой, а с ними очень тяжело играть и, как принято говорить, получать удовольствие, потому что каждый раз надо было доказывать, что я достойна, что меня не просто так называют восходящей звездой и говорят, что я скоро в топ-10 буду. А когда ты еще, по сути, ребенок, это особенно вредно и тяжело», — говорит Анастасия.

Преодолев психологические проблемы, Павлюченкова столкнулась с новой чередой травм, давших знать о себе во время пандемии. Уже давно теннисистка мучается с коленями, а во время локдауна, когда не было возможности обратиться к врачу, проблема проявилась особенно остро. Боли вернулись на карантине в Австралии, и Анастасии пришлось взять небольшую паузу, чтобы уделить время здоровью. Как показывает нынешний «Ролан Гаррос», решение оказалось правильным.

Сама спортсменка относится к трудностям уже по-другому: теперь она рассматривает вынужденные перерывы как возможность заняться собой и своим ростом, чтобы вернуться еще сильнее. Сломить её боевой дух теперь непросто: Павлюченкова смирилась с тем что, что в теннисе нужно уметь самой справляться с неудачами и управлять своим состоянием — такая вот спортивная мудрость. Именно она и помогла Анастасии добраться до своего первого финала на «мейджоре».

Независимо от того, как закончится финальный матч «Ролан Гаррос», со следующего понедельника Павлюченкова вновь станет первой ракеткой России. Пока её путь по турнирной сетке складывается довольно ровно: в шести матчах она отдала три сета соперницам, превосходящим её в рейтинге WTA. При этом россиянка «навесила баранку» третьему номеру посева Арине Соболенко и с легкостью взяла две партии у ее соотечественницы Виктории Азаренко. В финале соперницей Павлюченковой станет чешка Барбора Крейчикова, на старте «Ролан Гаррос» проигрывавшая Насте одну позицию в рейтинге. Скажем честно, на этом турнире Павлюченковой покорялись и более сильные оппонентки. Вполне вероятно, что свой 30-й день рождения 3 июля Павлюченкова встретит уже в статусе действующей чемпионки «Ролан Гаррос».