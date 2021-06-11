Нападающий Николай Комличенко перешел в «Ростов» из московского «Динамо» на правах аренды. Об этом сообщили оба клуба.

Сообщалось, что форвардом интересовался ЦСКА, однако армейцы выбрали Антона Заболотного из «Сочи».

«Будет очень интересный сезон. Мои цели — играть, приносить максимальную пользу команде и добиваться результата. Очень хотелось поработать с Валерием Карпиным, которого считаю одним из лучших российских тренеров», — передает слова Комличенко пресс-служба «Ростова».

В минувшем сезоне РПЛ Комличенко принял участие в 25 матчах и забил 4 гола. Также на его счету 2 результативные передачи.

«Ростов» по итогам минувшего сезона занял девятое место в турнирной таблице и не пробился в еврокубки.