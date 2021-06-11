Forbes Russia обнародовал начальную стоимость в академии по фигурному катанию Евгения Плющенко.

Сообщается, что начальная подготовка будет стоить 15 тысяч рублей в месяц. Базовые занятия начинаются от 30 тысяч.

Евгений Плющенко является двукратным олимпийским чемпионом, двукратным серебряным призером Олимпийских игр, трехкратным чемпионом мира, семикратным чемпионом Европы, четырехкратным победителем финалов Мировой серии Гран-при по фигурному катанию. Он открыл свою академию «Ангелы Плющенко» в Москве в 2017 году.

На прошедшем чемпионате мира в Стокгольме его подопечная Александра Трусова завоевала бронзовую медаль. Позднее она покинула его группу и вернулась к Этери Тутберидзе.