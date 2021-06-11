Российский арбитр Сергей Карасев назначен резервным судьей на матч первого тура группового этапа чемпионата Европы между Австрией и Северной Македонией. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Главным арбитром встречи будет швед Андреас Экберг.

Игра между Австрией и Северной Македонией состоится 13 июня в Бухаресте. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.

Чемпионат Европы стартует в пятницу, 11 июня и продлится до 11 июля. Игры пройдут в Санкт-Петербурге, Амстердаме, Баку, Будапеште, Бухаресте, Глазго, Копенгагене, Лондоне, Мюнхене, Риме и Севилье.

Сборная России сыграет свой первый матч 12 июня. Соперником станет национальная команда Бельгии. Главным арбитром назначен испанец Матеу Лаос.