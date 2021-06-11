Ассоциация операторов фитнес-индустрии (АОФИ) попросила Минтруд РФ включить фитнес-услуги в потребительскую корзину.

Как объясняется в письме на имя главы Минтруда Антона Котякова, это позволит акцентировать внимание на важности регулярных занятий спортом. В письме, выдержку из которого приводит ТАСС, говорится, что включение фитнес-услуг в потребительскую корзину полностью соответствует запросам населения, а также отвечает указу президента об увеличении доли граждан, систематически занимающихся спортом.

Так как инициатива потребует внесения изменений в законодательные акты, в АОФИ выразили готовность подключиться к работе и предоставить все необходимые данные.

Глава АОФИ Ольга Киселева отметила, что в настоящее время фитнес уже нельзя считать премиальной услугой, поскольку безлимитное посещение зала может стоить от 500 рублей в месяц, то есть 6 и более тысяч в год в зависимости от выбора клиента.

Таким образом, при включении фитнес-услуг в потребительскую корзину, ее стоимость может вырасти на 500 рублей в месяц при безлимитном посещении, уточнила Киселева.