Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал комментарий перед стартовым матчем на чемпионате Европы против национальной команды Бельгии.

«У нас есть и плюсы, и минусы. Наверное, один из наших плюсов — это то, что мы четко понимаем, на каком месте находимся. Мы не фавориты, но это абсолютно ни о чем не говорит. Будем идти от матча к матчу и показывать свой максимум. Потому что есть традиции, есть уровень команды, я не хочу принижать свою команду. У нас есть свои игроки, которых я люблю. Для меня они лучшие в мире, теперь задача идти от матча к матчу», — цитирует Черчесова официальный сайт УЕФА.

12 июня сборная России стартует на Евро матчем с Бельгией. Игра состоится на «Газпром Арене». Также в группе B команды сыграют с Данией и Финляндией.

Чемпионат Европы пройдет в 11 городах с 11 по 11 июля. Помимо Петербурга игры примут Амстердаме, Баку, Будапеште, Бухаресте, Глазго, Копенгагене, Лондоне, Мюнхене, Риме и Севилье.