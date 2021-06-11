Пресс-служба сборной Бельгии объявила о том, что полузащитники Кевин Де Брёйне и Аксель Витсель не сыграют в первом матче чемпионата Европы против национальной команды России. Оба игрока продолжают восстанавливаться от своих травм.

12 июня сборная России стартует на Евро матчем с Бельгией. Игра состоится на «Газпром Арене». Также в группе B команды сыграют с Данией и Финляндией.

Аксель Витсель известен по своим выступлениям за петербургский «Зенит». Он был игроком сине-бело-голубых с 2012 по 2016 год.

Чемпионат Европы пройдет в 11 городах с 11 по 11 июля. Помимо Петербурга игры примут Амстердаме, Баку, Будапеште, Бухаресте, Глазго, Копенгагене, Лондоне, Мюнхене, Риме и Севилье.