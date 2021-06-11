Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал новость о коронавирусе о полузащитника Андрея Мостового.

«Не обошлось без потерь: и травмы есть, и болезнь у Мостового. Сегодня Андрея ещё раз проверили, он выбыл по ковиду. Это неприятный момент, а в остальном мы всё выполнили. Теперь задача — войти в турнир», — приводит слова Черчесова «Чемпионат».

Вчера, 10 июня, 23-летний Мостовой сдал сомнительный тест на коронавирус. Сегодня повторное тестирование подтвердило наличие вируса. Таким образом, полузащитник «Зенита» не сможет помочь команде на предстоящем турнире.

Вместо Мостового в заявку команды включен защитник Роман Евгеньев.

Первый матч сборной России на групповом этапе состоится в субботу, 11 июня, соперником станет команда Бельгии. Игра будет проходить в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена» и начнется в 22:00 по московскому времени.