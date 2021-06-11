Нападающий и капитан сборной России по футболу Артем Дзюба поделился ожиданиями от Евро-2020, который стартует уже сегодня, 11 июня.

По словам футболиста, он чувствует небольшое волнение, но давления на себе не ощущает. Он признался, что хотел бы отметиться забитыми голами, однако на первое место ставит командный результат.

«Хотелось бы с Бельгией не бороться, а играть в футбол. У нас всё-таки другой вид спорта. Мы играем не только через забросы, у нас есть несколько вариантов игры. Действуем по ситуации, можем верхом, можем низом. Я прекрасно помню, что бельгийцы неуступчивы в борьбе, очень сильны», — сказал Дзюба накануне матча.

Напомним, сборная России сыграет с Бельгией в первом туре группового этапа. Матч состоится в субботу, 12 июня, на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 22:00 по московскому времени. Бельгийской команде не помогут Кевин Де Брёйне и Аксель Витсель, восстанавливющиеся от травм. У России из-за коронавируса выбыл Андрей Мостовой.