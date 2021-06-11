Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что по-прежнему считает выступление своей бывшей ученицы Александры Трусовой на чемпионате России лучшим среди всех участниц.

Трусова, напомним, завоевала бронзовую медаль, показав два практически безупречных проката. Первое место заняла Анна Щербакова, второе — Камила Валиева. Плющенко отметил, что Александра выступала с травмой, но смогла собраться и настроиться на турнир.

«Меня никто не переубедит в том, что именно Саша выиграла чемпионат России не только морально, в борьбе с собой, но и с точки зрения оценок. Но у судей оказалось свое видение», – сказал Плющенко в интервью Forbes Russia.

Напомним, Трусова присоединилась к группе Плющенко в мае 2020 года и провела в его академии один сезон, после чего вернулась к Этери Тутберидзе в «Хрустальный».