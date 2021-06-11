Сборная России по футболу встретится с Бельгией в первом туре группового этапа чемпионата Европы. Игра будет проходить сегодня, 12 июня, на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Накануне стало известно, что в составе российской команды произошла потеря: из-за коронавируса выбыл хавбек «Зенита» Андрей Мостовой. Вместо него в заявку включен защитник Роман Евгеньев. Сборная Бельгии тоже испытывает кадровые проблемы: сегодня не сыграют Кевин Де Брёйне и Аксель Витсель, залечивающие травмы.

Напомним, сборные России и Бельгии попали в группу В, где их соперниками станут команды Финляндии и Дании. В плей-офф выйдут по две лучшие команды из каждого квартета, а также четыре из шести сборных, занявших третьи места.

Евро-2020 продлится в период с 11 июня по 11 июля.