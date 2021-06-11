Нападающий и капитан сборной России по футболу Артем Дзюба поделился ожиданиями от матча с Бельгией на старте Евро-2020.

«Непонятно по Де Брейне. Везде пишут, что он играть не будет. Для Бельгии это будет большая потеря. Она играет в свой стиль. Недаром она на первом месте в рейтинге, никому не хотелось бы терять своих лидеров. Они как были фаворитами, так и остались», — заявил Дзюба накануне матча.

Напомним, Де Брёйне и Аксель Витсель не полетели в Санкт-Петербург, так как продолжают восстанавливаться после травм.

Россия встретится с Бельгий в первом туре группового этапа Евро-2020. Игра состоится на «Газпром-Арене» завтра, 12 июня, и начнется в 22:00 мск. Команды представляют группу В, в которую также попали Дания и Финляндия.

Изначально турнир должен был состояться прошлым летом, но из-за пандемии коронавируса был перенесен на 2021 год.