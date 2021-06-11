Сегодня, 12 июня, в рамках чемпионата Европы по футболу состоятся три матча. Открывать программу дня будет встреча Уэльса и Швейцарии в группе А.

Матч состоится на Олимпийском стадионе в Баку (Азербайджан) и начнется в 16:00 по московскому времени. В группу А также попали Италия и Турция, которые провели свой матч днем ранее в Риме.

В 19:00 мск стартует матч группы В между сборными Финляндии и Дании, он будет проходить на стадионе «Паркен» в Копенгагене. В 22:00 мск сборная России на «Газпром-Арене» в Петербурге примет команду Бельгии.

Накануне стало известно, что из заявки сборной России исключен хавбек Андрей Мостовой, заболевший коронавирусом. Вместо него состав пополнил защитник Роман Евгеньев. У Бельгии точно не сыграют Кевин Де Брёйне и Аксель Витсель.