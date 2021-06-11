Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала решение олимпийской чемпионки Алены Савченко возобновить карьеру.

«Могу сказать только одно – я счастлива за нее, и, главное, за себя, если я еще немножко поживу, я ее увижу. Не знаю, с кем она будет выступать. Какая любовь к фигурному катанию! Только любовь дает такие силы», – приводит слова Тарасовой ТАСС.

Напомним, 37-летняя Савченко планирует выступать за сборную США, имя её партнера еще не названо. Ранее Алена представляла Германию в дуэте с Бруно Массо, вместе они победили на Олимпийских играх в Пхенчхане-2018.

В немецкой федерации фигурного катания признались, что переход Савченко в команду США стал для них неожиданным, поскольку несколько недель назад спортсменка объявила о завершении карьеры вместе с Массо.