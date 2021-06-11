Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович, скорее всего, не вернется в строй в ближайшее время.

Как сообщает La Gazzetta Dello Sport, восстановление шведского футболиста может затянуться на неопределенный срок. Медицинский персонал клуба следит оценит состояние игрока в конце июня, когда должно завершиться его лечение.

Однако восстановительный процесс проходит не так, как предполагалось. Возможно, «Милан» примет решение о продлении консервативной терапии еще на две недели или отправит игрока на операцию. Если хирургического вмешательства не удастся избежать, Ибрагимович будет вынужден пропустить несколько месяцев.

Напомним, Златан получил травму в матче против «Ювентуса» 9 мая. Из-за этого он не сможет сыграть на чемпионате Европы, который стартует сегодня, 11 июня.