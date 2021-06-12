Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова сыграет с представительницей Чехии Барборой Крейчиковой в финале Открытого чемпионата Франции. Матч будет проходить сегодня, 12 июня, и начнется не ранее 16:00 по московскому времени.

В полуфинале россиянка в двух сетах обыграла словенскую теннисистку Тамару Зиданшек. До этого она выбила из борьбы Елену Рыбакину, Викторию Азаренко, Арину Соболенко, Айлу Томлянович и Кристину Макхэйл.

Примечательно, что для 29-летней Павлюченковой этот финал турнира «Большого шлема» будет первым в карьере. Ранее её лучшим результатом был выход в четвертьфинал на всех четырех «мейджорах».

Крейчикова в полуфинале оказалась сильнее Марии Саккари из Греции, а перед этим одолела Кори Гауфф, Слоан Стивенс, Элину Свитолину, Екатерину Александрову и Кристину Плишкову.