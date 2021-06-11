Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов выиграл суд у «Спартака», однако клуб намерен оспорить решение.

Как сообщила Татьяна Завьялова, представляющая интересы красно-белых, суд постановил, что исковые требования Газизова должны быть удовлетворены в полном объеме. Она подчеркнула, что осталась довольна процессом, поскольку суд отказал в многочисленных ходатайствах к «Спартаку», но с решением клуб не согласен.

«Мы затягивать с апелляцией не будем. Краткую жалобу подадим в ближайшее время, а полную — как получим на руки решение суда. Мы пока не можем комментировать его в полной мере — для меня загадка, на какие нормы сошлётся суд при принятии решения», — приводит слова Завьяловой «Чемпионат».

Напомним, Газизов требует выплатить ему выходное пособие по расторжению контракта, которое составляет 399 миллионов 208 тысяч 868 рублей. При этом известно, что ранее он уже получил от клуба 99 миллионов 802 тысяч 217 рублей.